“سنطعّمهم وهم نائمون”.. تصريح لافت لرئيس الفلبين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2021 12:55 مساءً

اقترح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تطعيم الأشخاص الذين يترددون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، أثناء نومهم، معربا عن استعداده لقيادة المبادرة شخصيا.

جاء ذلك في خطاب متلفز لدوترتي بثته قناة “بي تي في” التلفزيونية للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث قال: “أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. وهذه مشكلة، أولائك الناس”. وتابع: “يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نقوم بتطعيمهم وهم نائمون. وهذا لتنتهي القصة”.

وشدد على أنه “إذا كانوا لا يريدون التطعيم، فدعونا نذهب إلى منازلهم ونقوم بتطعيمهم هناك. سأقود الحملة شخصيا”.

كما ذكّر دوتيرتي المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التلقيح، من أجل الحد من انتشار كورونا في البلاد.

ووزعت الفلبين ما يقرب من 50 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا، حيث أكمل أكثر من 23 مليون شخص عملية التحصين. وتستهدف السلطات تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

وقال دوتيرتي في وقت سابق إنه يبحث عن قانون مناسب يسمح بسجن مخالفي الحجر الصحي. كما هدد الأشخاص المشاركين في التجمعات العامة بعقوبة السجن.

وصرح في مطلع يونيو بإمكانية توجيه تهم بالقتل إلى أشخاص يدركون أنهم مصابون بفيروس كورونا، لكنهم ينتهكون القواعد وينقلون العدوى لآخرين، مما يؤدي إلى حالات وفاة.

وسبق أن حث دوتيرتي المواطنين الذين يرفضون التطعيم، على البقاء في المنازل، كما منع الفلبينيين من الاختيار بين اللقاحات المختلفة، مؤكدا أن جميع العقاقير المعتمدة من قبل السلطات المحلية فعالة.

وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الفلبين منذ بدائة الوباء 2.67 مليون شخص، وتوفي 39.6 ألف منهم.

والشهر الماضي، صنفت وكالة “بلومبيرغ” الفلبين في المرتبة الأخيرة في قائمة Covid Resilience التي تعدها لأفضل وأسوأ الأماكن للتواجد في ظل جائحة كورونا.