400 أسير فلسطيني يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يدخل نحو 400 أسير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية العقابية ضدهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن ”400 أسير فلسطيني في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي سيعلنون الأربعاء، الإضراب المفتوح عن الطعام، للضغط على إدارة السجون الإسرائيلية بهدف الاستجابة لمطالبهم“.

ومنذ نجاح 6 أسرى فلسطينيين قبل نحو شهر في الفرار من سجن ”جلبوع“ الشديد الحراسة، تفرض مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد عدد كبير من الأسرى، حيث ترافق مع هذه الحادثة احتجاجات قام بها الأسرى ضد إجراءات إسرائيلية بنقل أسرى وتفتيش غرفهم بشكل مستمر ودوري.

وفي السياق، يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 90 يوما.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن ”الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم مقداد القواسمة، المضرب منذ 83 يوما، وعلاء الأعرج، منذ 66 يوما، وهشام أبو هواش، منذ 57 يوما، ورايق بشارات، منذ 52 يوما، وشادي أبو عكر، منذ 49 يوما“.

وأضاف: ”الخطر يزداد يوماً بعد يوم على صحة الأسرى، وهناك خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم“، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتابع أن ”الأسير الفسفوس فقد 30 كيلوغراما من وزنه، ويعاني ظروفا صحية غاية في الخطورة، ويتواجد حاليا في مستشفى برزلاي، ويرفض الحصول على المدعمات“.

وقال عبد ربه إن ”باقي الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة وأوجاعا في كل أنحاء الجسم، ونقصا في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاكا شديدين“.

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت قبل عدة أيام عبر طاقمها القانوني، بالتماسين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، للطعن في قراري الاعتقال الإداري الصادرين بحق الأسيرين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس ورايق بشارات.