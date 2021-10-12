تدابير فرنسية للحد من تدفق المهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت صحيفة ”التليجغراف“ البريطانية في تقرير لها إن ”فرنسا تخطط لنشر المزيد من رجال الشرطة على الحدود مع بلجيكا، لوقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث يقول وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن نصف أولئك الذين يعبرون القنال إلى المملكة المتحدة يأتون عبر هذ الطريق“.

ونقلت الصحيفة عن دارمانين قوله إنه ”سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية وسط مخاوف متزايدة من إساءة استخدام القنال من قبل مهربي البشر العابرين للقنوات. حيث يُعتقد أن أكثر من 17000 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد القيام برحلة خطرة عبر القنال في قوارب صغيرة انطلقت من شمال فرنسا“.

وأضافت الصحيفة: ”في السنوات الأخيرة، برزت بلجيكا كواحدة من الطرق الرئيسية التي يستخدمها مهربو البشر، الذين يتطلعون إلى نقل المهاجرين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، حيث يقوم العديد من المهاجرين بالعبور من موانئ تجارية مزدحمة، مختبئين في شاحنات مجهزة لهم من قبل المهربين“.

ومن أجل الحد من وصول المهاجرين إلى فرنسا، تابعت الصحيفة البريطانية: ”يقترح دارمانين إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين الممولة من الاتحاد الأوروبي في جنوب أوروبا، على غرار المراكز اليونانية، بحيث تكون محاطة بأسوار الأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة، لإيواء المهاجرين عند وصولهم إلى أي دولة داخل التكتل“.