شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. تدرس فتح الأبواب للسائحين المحصنين ضد كورونا من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى رئيس وزراء تايلاند لإعادة فتح البلاد، دون متطلبات حجر صحي، أمام الزوار الذين تم تطعيمهم بشكل كامل من ما لا يقل عن عشر دول، وذلك اعتبارا من الأول من تشرين ثان/نوفمبر.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا أعلن عن الخطة الليلة الماضية، وأن من الدول الموجودة على قائمة العشرة الأقل خطورة ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة والصين.

وتعمل السلطات على دراسة الخطة، ولم يتم الموافقة عليها بصورة نهائية.

ويتعين على السائحين إجراء فحص "بي سي آر" قبل مغادرة بلدانهم، ثم إجراء فحص آخر لدى الوصول إلى تايلاند. وسيكون لديهم بعد ذلك الحرية في التنقل في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تضاف دول أخرى إلى القائمة اعتبارا من الأول من كانون أول/ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة في تايلاند مغلق بالكامل تقريبا منذ أكثر من 18 شهرا، ما تسبب في خسارة كاملة لدخل كثير من الناس.

وكان يُنظر إلى تايلاند العام الماضي على أنها نموذج للتغلب على جائحة كورونا، إلا أنها تكافح منذ نيسان/أبريل للسيطرة على موجتها الأشد حدة من الإصابات.

وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء تسجيل نحو 9400 إصابة جديدة و 84 حالة وفاة على صلة بكورونا.