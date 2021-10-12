شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البرنامج الحكومى للتوسع الأفقى للرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إهتماما بالغ بالمنظومة الزراعية، وأقامت عدد من المشاريع للتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية.

ونلقي الضوء علي برنامج التوسع الرأسي الذي وضعته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمقدمة من وزيرة التخطيط الد كتورة هالة السعيد كأحد البرامج الهامة في القطاع الزراعي.

ويهدف برنامج - حسب خطة التنمية - إلي زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15 ٪ إلى 20 ٪ ، وذلك برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال الآليات الآتية :

1 - استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النُضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية .

2- تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى.

3- التوسع في الزراعة المحمية.

4- تطوير وتحديث نظم الري الحقلي.

5- تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية.

6- تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية ، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال نقل وتخزين وتسويق.

ووفقا لإحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تبلغ المساحة المحصولية في الوقت الراهن نحو 17 مليون فدان ، منها 12 مليون فدان بالأراضي القديمة بنسبة 70 ٪ ، و 5 مليون فدان بالأراضي الجديدة بنسبة 30 %.