ماكرون: نهدف لامتلاك مفاعل نووي صغير بحلول عام 2030

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن خطة لباريس، لامتلاك مفاعل نووي صغير بحلول عام 2030.



وقدم ماكرون صباح اليوم الثلاثاء خطة بقيمة 30 مليار يورو، من أجل إعادة إطلاق الصناعة النووية في البلاد.

وتهدف خطة فرنسا الجديدة، إلى الحفاظ على الاستقلال في مجال الطاقة، في أفق السنوات السبع القادمة.

ولم يعلن ماكرون بعدٌ ترشحه في الانتخابات الرئاسية ا المقررة في أبريل/ نيسان العام المقبل، لكن سعيه إلى مأمورية أخرى يعدّ في حكم الواقع.