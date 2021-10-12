سوريا.. 4 قتلى من المليشيات الموالية لإيران في قصف جوي

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل 4 من المليشيات الموالية لإيران في قصف جوي على مدينة البوكمال.



وسقطت العناصر الموالية للمليشيات الإيراني قتلى جراء استهداف جوي نفذه طيران مسير مجهول على نقاط ومواقع لها في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي مساء أمس.

وبحسب المرصد فإن من بين القتلى شخص سوري بينما لم يعلم هوية وجنسية القتلى الثلاثة الآخرين إلى الآن.

وضربت سلسلة انفجارات عنيفة منطقة البوكمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية، بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء.

وأشار المرصد السوري إلى أن طائرات مسيرة “مجهولة”، صعدت من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية – العراقية في منطقة غرب الفرات التي باتت أشبه بـ “محمية أو مستعمرة إيرانية” على الأراضي السورية.

وأزاح المرصد الستار عن 4 استهدافات للطيران المسير “المجهول”، خلال الفترة الممتدة منذ الثالث من سبتمبر/أيلول وحتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولفت المرصد السوري إلى أن الاستهدافات الأربعة خلفت 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 جريحا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.