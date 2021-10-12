"الري": إزالة ٤٨٤٧ حالة تعدٍّ على النيل والمجاري المائية وتتبقى ١٨ مليون متر مربع -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزتها تواصل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعَيه والمجاري المائية، في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون ستة أشهر.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ نحو ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبًا، وتم حتى تاريخه إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريباً، ليصبح إجمالي أعداد الإزالات المتبقية نحو ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريباً، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية المختلفة؛ حيث شمل المشروع ترعاً بأطوال ٩٤٨٨ كيلومتراً حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تبلغ ٢٨٣١ كيلومتراً.

ونوهت الوزارة بأنه تم طرح مساقٍ بأطوال ٤٦٦ كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٢٦ كيلومترًا، وجار العمل في باقي الأطوال.