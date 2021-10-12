تقليص ساعات الدوام في المدارس السودانية بسبب أزمة الخبز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، عن تقليص ساعات الدراسة بسبب أزمة الخبز.

وتشهد العاصمة الخرطوم منذ أيام أزمة حادة في الخبز، حيث شهدت المخابز العاملة طوابير طويلة للمواطنين في ظل توقف نحو 90 في المئة منها عن العمل وارتفاع سعر قطعة الخبز الواحدة إلى 50 جنيها في بعض المخابز، وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة بفعل إغلاق محتجي شرق السودان للموانئ والطرق الرئيسية للعاصمة الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان، إن العمل بالمدارس سيكون في الفترة الصباحية من الساعة السابعة والنصف وحتي الحادية عشرة صباحا.

ووفقا لقرار الوزارة فلا يتجاوز عدد الحصص الدراسية الـ 4 حصص في اليوم، إلى حين زوال الأزمة.

وقال رئيس لجنة تسيير اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم بهاء الدين سيد أحمد، إن هناك بعض المدارس بولاية الخرطوم أعادت الطلاب إلى منازلهم لعدم توفر الخبز.

وحذر سيد أحمد في حديث لـ“إرم نيوز“ من أي توجه لإغلاق المدارس، وقال إن الإغلاق ليس حلا وسيكون قرارا في الاتجاه الخاطئ خصوصا مع عدم استقرار الدراسة خلال العامين الماضيين وقلة الجرعة التعليمية التي نالها الطلاب بسبب جائحة كورونا وعدم توفر الكتاب المدرسي.

ونبه إلى أن المدارس وجهت الطلاب بإحضار إفطارهم من المنزل لأن حصول الأسرة على الخبز أسهل من توفيره بكميات كبيرة في بوفيهات المدارس.

وتواجه ولاية الخرطوم أزمة حادة في الخبز بعد خروج 90% من المخابز عن الخدمة، بحسب تصريح رئيس تجمع اتحاد المخابز لـ ”إرم نيوز“، الذي رهن انفراج الأزمة بحل قضية شرق السودان بعد احتجاز القمح بموانئ بورتسودان منذ بدء احتجاجات الشرق التي اقتربت من الشهر.

وتوقع عكاشة في تصريح لـ“إرم نيوز“، تفاقم أزمة الخبز خلال الأيام المقبلة ما لم يتم حل قضية الشرق التي أثرت بصورة كبيرة على قطاع المخابز، مؤكدا عدم توفر القمح حتى في السوق السوداء.