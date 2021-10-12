إيطاليا تستضيف اليوم قمة مجموعة العشرين الطارئة حول أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يستضيف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قمة خاصة لمجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع بأفغانستان مع زيادة المخاوف بشأن كارثة إنسانية بعد عودة طالبان إلى سدة الحكم.

وستركز القمة التي تنعقد عن بعد على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين تحالفوا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.

وقال مسؤول مطلع على خطط مجموعة العشرين: “هناك حاجة ماسة لتقديم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر عرضة للخطر خاصة النساء والأطفال مع اقتراب فصل الشتاء”.

تعمل إيطاليا، التي ترأس حاليا مجموعة العشرين، بجد لعقد الاجتماع في ظل الاختلاف الكبير في وجهات النظر في دول المجموعة إزاء التعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من كابل.

وتقام القمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر تشرين الأول في روما ومن المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم وجائحة كوفيد-19.