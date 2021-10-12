19 ألف طفل عبروا أحراشا خطيرة في هجرتهم إلى الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة من كولومبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن 19 ألف طفل عبروا منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة على الحدود بين بنما وكولومبيا في هجرتهم نحو الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن “اليونيسف”، أمس الاثنين، أن عدد الأطفال الذين عبروا منطقة دارين جاب يبلغ ثلاثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف أن واحدا من كل 5 مهاجرين يعبرون الحدود من الأطفال ونصفهم تحت سن الخمس سنوات.

وقالت إنه تم في عام 2021 العثور على خمسة أطفال على الأقل موتى في الأحراش ووصل أكثر من 150 طفلا إلى بنما بدون آبائهم وبعضهم حديث الولادة وهو عدد أكثر بخمسة أمثاله عن نظيره في العام الماضي.

وقالت جين جوخ، المديرة الإقليمية ليونيسف: “في أعماق الغابات هناك أخطار السطو المسلح والاغتصاب وتهريب البشر بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة وعدم توفر مياه صالحة للشرب”.

“وأضافت: “أسبوع تلو الآخر يموت المزيد من الأطفال أو يفقدون آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر”.

وفي مطلع عام 2021 حذرت السلطات في بنما من كارثة محتملة بعد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لأشهر بسبب جائحة كورونا.