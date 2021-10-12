شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مثير.. مطاردة لتجار المخدرات في عرض البحر بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في مطاردة مثيرة، تمكنت البحرية المكسيكية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأدوية المنشطة خلال مطاردة في عرض البحر. وقد تم تداول مقطع فيديو نشرته شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية يكشف المطاردة المثيرة قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ. وفي التفاصيل، فإن عناصر البحرية المكسيكية طاردوا تجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون قوارب سريعة. وأوضحت الشبكة أن عملية المطاردة نتج عنها ضبط نحو 2.5 طن من الأدوية المنشطة المحظورة إضافة إلى عدة كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا.

كما استخدمت عناصر البحرية مروحيتين وقوارب سريعة لضبط المهربين.

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