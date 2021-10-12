شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات الصين.. مقتل 15 شخصًا على الأقل وتدمير 20 ألف منزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لايقل عن 15 شخصا حتفهم بسبب الفيضانات الغزيرة في إقليم شانشي بشمال الصين.

وذكر التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء أن هناك ثلاثة أشخاص مفقودون، ووصفت الفيضانات بأنها الأسوأ خلال فصل الخريف في المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس.

ويتردد أن أكثر من 7ر1 مليون شخص تضرروا . وجرى إجلاء نحو 120 ألف مواطن لأماكن أمنة.

وقد تدمر نحو 20 ألف منزل، وتضرر نحو 18 ألف منزل أخر بصورة بالغة.

وقدر حكم الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5 مليار يوان (نحو 775 مليون دولار).