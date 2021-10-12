شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : 4971 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4971إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا إصابات جديدة يوم الثلاثاء الماضي بواقع 4799 إصابة.

وسجل المعهد 88 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 90 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 8ر65 إصابة، مقابل 5ر66 إصابة أمس الاثنين. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و318 ألفا و355 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام .2020

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 94 ألفا و297 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و106 آلاف و300 شخص.