سكوتر قابلة للطي مثالية للتنقل الحضري

لندن: تحولت السكوتر إلى وسيلة نقل فعالة في السنوات الأخيرة، مع اعتماد الكثيرين عليها للتنقل داخل المدن، وهذا ما دفع المصممة أماندا هيتيراتشي إلى تصميم مفهوم جديد لسكوتر قابلة للطي ومثالية للتنقل الحضري داخل المدينة.

وأطلقت أماندا على السكوتر اسم Apple iLine وتأتي في نسختين: Apple iLine و Apple iLine mini

وهي أصغر من جهاز ماك بوك، ويحتوي الإصدار العادي على عمود قابل للفصل يتم تثبيته على مسند القدم عندما تحتاج إلى التوجه إلى متجر البقالة في لمح البصر.

أما النموذج المصغر فيحتوي على مسند قدم وثلاث عجلات فقط، ويتماشى مع فلسفة التصميم الخاصة بشركة أبل، حيث يتم دمج شكل زر أبل أعلى العمود لتشغيل / إيقاف تشغيل السكوتر الشخصي. ويتضاعف هذا الزر أيضًا كأداة تعريف للمستخدم، حيث يلمس المستخدم منتصف وحدة التحكم في شاشة اللمس للمصادقة.

ويتميز شكل البطانة في الأمام والخلف بإضاءة خلفية للتنقل ليلاً، وفي الوضع المستقل، سيكون iLine قادرًا على ضبط السرعة، ويمكن للمستخدم أيضًا اختيار التحكم فيه باستخدام هاتف آي فون أو ساعة أبل باستخدام تطبيق AppleLine.

وتحدد المستشعرات المتقدمة الموجودة على السكوتر أي عوائق (ثابتة أو متحركة) وتجنبها في الوقت الفعلي. ويقوم النظام المتصل بإبلاغ المستخدم بالمسارات المزدحمة وأفضل طريق يجب اتباعه للوصول إلى الوجهة في الوقت المناسب، بحسب موقع يانكو ديزاين.