ما وراء إلغاء شركة طيران أمريكية أكثر من 2500 رحلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إنها تتوقع استئناف الخدمة العادية هذا الأسبوع بعد إلغاء أكثر من 2500 رحلة مجدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع



وألقت الشركة باللوم على مشاكل في مراقبة الملاحة الجوية والطقس السيء في فلوريدا، حيث ألغت شركة الطيران 1124 رحلة (30% من عملياتها اليومية)، يوم الأحد الماضي، وأكثر من 800 رحلة يوم السبت، وأكثر من 588 عملية إلغاء يوم أمس الاثنين، وفقا لبيانات من منصة تتبع الرحلات "flightaware".

من جانبه، أوضح مايك فان دي في، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ساوث ويست"، في رسالة إلى الموظفين، أن "الإلغاء المفاجئ للرحلات الجوية تسبب في نقص الموظفين، وقد يؤدي إلى خفض عدد الرحلات الجوية التي يمكن للشركة تشغيلها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول"، دون أن تذكر الشركة، التي انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 4.3%، عدد الإلغاءات، لكنها قالت إنها "كبيرة".

وعلقت شركة الطيران على تغريدة من حساب يسأل عن رحلة ملغاة، بالقول: "نعمل على استقرار عملياتنا، ونتوقع استئناف الخدمة العادية هذا الأسبوع".

وفي غضون ذلك، نفت نقابة الطيارين التابعة للشركة تكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإلغاء كان بسبب أفعالهم، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأشارت النقابة في بيان إلى أنها "على علم بالصعوبات التشغيلية"، لكن طياريها "لم يشاركوا في أي أعمال وظيفية رسمية أو غير رسمية"، إذ أن هذه النقابة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم أمرا تقييديا مؤقتا لمنع "ساوث ويست" من الامتثال لتفويض لقاح ضد فيروس كورونا للمقاولين الفيدراليين، بما في ذلك شركات الطيران الكبرى".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الطيران عن فرض اللقاح على الموظفين، مما أثار التكهنات بأن التأخير في عطلة نهاية الأسبوع ربما كان بسبب إضراب الطيارين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات اليومية في "ساوث ويست"، آلان كاشير، إنه "بسبب نقص الموظفين الناجم عن اضطرابات نهاية الأسبوع، ستطبق شركة الطيران العمل الإضافي الإلزامي للموظفين".

من جانبها، علقت إدارة الطيران الفيدرالية، يوم الأحد الماضي، قائلة: "لم يتم الإبلاغ عن أي نقص في طاقم الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية منذ يوم الجمعة.. حدثت تأخيرات في الرحلات وإلغاءات لبضع ساعات من مساء يوم الجمعة بسبب الطقس القاسي على نطاق واسع، والتدريب العسكري، وقلة عدد الموظفين في منطقة واحدة من جاكسونفيل إن. مركز الطريق".

مع ذلك، لا يبدو أن شركات الطيران الأخرى تأثرت بشدة بهذه المشكلات، حيث ألغت يوم الأحد شركة أمريكان إيرلاينز 2% من رحلاتها، كما ألغت شركة سبيريت إيرلاينز منخفضة الميزانية 2%، وفقاً لـ FlightAware.

ويأتي الطلب الشديد على السفر على خلفية امتداد عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم الاثنين بسبب العطلة الفيدرالية.