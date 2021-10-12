ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 239 مليوناً و51 ألفا و169 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 239 مليوناً و51 ألفا و169 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و873 ألفا و236 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 216 مليونا و305 آلاف و410 حالة.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، بأن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

ورصدت الصين 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 8 حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وحتى يوم الاثنين، سجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الاثنين، تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و141 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و725242 إصابة والوفيات إلى 282227.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 6918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و202 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

سجلت وزارة الصحة المصرية 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، الاثنين، مقارنة مع 837 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 313259 من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها و17726 حالة وفاة".