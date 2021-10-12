شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تستعد لوضع خطة عملها.. أبرز اختصاص التعاون مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى، والتى تتمحور فى ضوء اختصاصاتها.

ويدخل في نطاق اختصاصات اللجنة البرلمانية فى ضوء اللائحة الداخلية للمجلس، كل من العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

يأتي ذلك إلي جانب بحث الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية، شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، أسفرت عن فوز النائب شريف الجبلي برئاستها، وكل من سعداوي راغب وعمرو حسين هندي بمنصبي الوكاله، ورشا أبو شقرة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمقعد أمانه السر.