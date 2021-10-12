الصين.. مصرع 15 شخصا على الأقل في البلاد تيجة الفيضانات

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

قال وانغ كي روي رئيس مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة شانشي بشمال الصين، إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المنطقة.



وأشار وانغ كي روي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه تم اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وأضاف: "تسببت الأمطار الغزيرة، بوقوع 1757100 شخص في 11 مدينة و 76 قضاء في المقاطعة، في منطقة الكارثة. ونجم عن الفيضانات مقتل 15 شخصا وفقدان 3 آخرين، وتم إجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة. وتسببت المياه الغزيرة، بتدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق ضرر كبير بـ 18.2 ألف مبنى. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5.03 مليار يوان (حوالي 780 مليون دولار)".

ووفقا للسلطات، شهدت المقاطعة في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر أقوى فيضان خريفي في تاريخ ملاحظات الأرصاد الجوية، ولم تتوقف الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق على مدى عدة أيام.