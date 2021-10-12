شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مروعة.. سقوط طائرة وسط حي سكني بولاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: شهد أحد الأحياء في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة حادثا مروعا، حيث سقطت طائرة وسط الحي، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أكدت أن حيا سكنيا في مدينة سان دييغو الأميركية بولاية كاليفورنيا، شهد حادثا مروعا بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة.

بينما أكدت السلطات الأمريكية، أن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد مروعة.. سقوط طائرة وسط حي سكني بولاية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.