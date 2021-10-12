شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. فتح الأبواب للسائحين المحصنين ضد كورونا من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم تايلاند فتح أبوابها، دون متطلبات حجر صحي، أمام الزوار الذين تم تطعيمهم بشكل كامل من ما لا يقل عن عشر دول، وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا القول الليلة الماضية إن من الدول الموجودة على قائمة العشرة الأقل خطورة ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة والصين.

ويتعين على السائحين إجراء فحص "بي سي آر" قبل مغادرة بلدانهم، ثم إجراء فحص آخر لدى الوصول إلى تايلاند. وسيكون لديهم بعد ذلك الحرية في التنقل في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تضاف دول أخرى إلى القائمة اعتبارا من الأول من ديسمبر.