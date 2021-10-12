شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «كومباسو» يضرب الفلبين ويقتل 9 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين اليوم الثلاثاء أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية كومباسو.

وقال ريكاردو جالاد، المدير التنفيذى للهيئة، إنه تم الإبلاغ عن فقدان 11 شخصا في حوادث مختلفة في الأقاليم المتضررة .

وأوضح جالاد أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية منفصلة في إقليم بنجيت شمالي البلاد، حيث مازال ستة أشخاص في عداد المفقودين .

وغرق خمسة أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في إقليم كاجايان المجاور وإقليم بالاوان غربي البلاد. وأضاف أن خمسة آخرين فقدوا في الفيضانات فى بالاوان وإقليم ايلوكوس نورتي شمالا.

ومن المتوقع أن تترك العاصفة كومباسو الفلبين اليوم الثلاثاء وتتجه إلى هاينان بالصين.

ويضرب الفلبين ما متوسطه 20 إعصارا استوائيا كل عام.