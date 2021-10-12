كورونا حول العالم...4.8 ملايين وفاة و238 مليون إصابة و6.4 مليارات لقاح

لندن: أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 237.9 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت 6.46 مليارات.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 237.860 مليوناً، في حين بلغ عدد الوفيات 4.851 ملايين.

وأوضحت البيانات أن عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي وُزعت عبر العالم بلغ6.460 مليارات.