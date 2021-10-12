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الصبن.. مقتل أربعة أشخاص في انهيار منجم فحم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

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قالت السلطات المحلية في مقاطعة شانشي بشمال غرب الصين، في بيان اليوم، إن أربعة لقوا أشخاص مصرعهم، في انهيار بمنجم فحم في المنطقة.

 

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة أربعة عمال آخرين بجروح.

 

وذكرت السلطات، أن الحادث وقع الاثنين في حوالي الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي (8.50 بتوقيت موسكو)، عندما حدث انهيار جزئي في منجم هوجياخه التابع لشركة "شانشي مي بينتشانغ".

 

وبحلول الساعة 18.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، انتهت أعمال الإنقاذ وتم إرسال المصابين إلى المستشفى.

 

وعند الساعة 22.00 (17.00 بتوقيت موسكو) من يوم الاثنين، توفي أربعة أشخاص في المستشفى، ويتم علاج أربعة آخرين بإصابات خطيرة.

 

وتقوم الهيئات الأمنية ذات العلاقة، بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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