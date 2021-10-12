شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة توفر فرص عمل للشباب وتساعد فى زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في تحسين أوضاع معيشة المواطنين منذ إنطلاقها في 2019، وقدمت المبادرة نموذجا يحتذى به فى العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المدن الجديدة والقرى الأكثر احتياجا، كما عكفت المبادرة على توفير فرص عمل جديدة للشباب وكذلك بدأت فى إنشاء عدد من المجمعات الصناعية فى القرى المختلفة، ونرصد فيما يلى عدد من الأرقام الهامة فى هذا الإطار:
- تبلغ التكلفة الكلية للمبادرة في 3 سنوات ما يزيد عن 700 مليار جنيه.
- جهاز المشروعات ضخ 520 مليون جنيه بقرى مبادرة حياة كريمة حتى الآن.
- من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لما يضخه الجهاز في قرى حياة كريمة إلى 1.4 مليار جنيه.
- تخصيص 317 موقعًا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
- الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات صناعية حتى الآن.