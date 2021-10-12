حدث ليلاً| تحذير جوي بشأن طقس الثلاثاء.. وتصريحات وزير التعليم عن تحصيل المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين-الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

تكون رعدية أحيانًا.. "تحذير جوي": استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، تحذيرًا جويًا، بداية من الساعة 11 مساء الاثنين، إلى الساعة 2 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري.

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صندوق النقد يجدد "الثقة الكاملة" بمديرته المتهمة بالتزوير

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الإثنين تجديد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة كريستالينا جورجييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها على الرّغم من الاتّهامات التي وجّهت إليها بارتكاب مخالفات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).

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رئيس جامعة جنوب الوادى يحيل واقعة "الطلاب الراقصين" للتحقيق

كشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حقيقة ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر رقص بعض الطلاب على أغنية للفنان محمد رمضان داخل الحرم الجامعي.

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بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. أفشة يعلن إلغاء حفل زفافه

أعلن محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي إلغاء حفل زفافه الذي كان من المفترض أن يقام مساء اليوم ، الثلاثاء، بقرية كومبرة مسقط رأسه التي تتبع مركز كرداسة في محافظة الجيزة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19.

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الكهرباء: تعاقدنا مع شركة متخصصة لقراءة العدادات و77 مليار جنيه قيمة دعم الدولة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في قراءة العدادات بجانب توفير برنامج قراءة موحد في أجهزة عمل قراء العداد.

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رئيس اتحاد المنتجين: ارتفاع أسعار الدواجن بمصر تأخر عامًا عن السوق العالمي

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة يعود بالأساس لارتفاع أسعار الأعلاف والخامات عالميًا.

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طارق شوقي عن تحصيل المصروفات: الخدمات المقدمة للطالب تتكلف حوالي 30 ألف جنيه سنويًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المصروفات المدرسية ليست بالشيء الجديد تحصيلها لا يستدعي اللغط المثار بشأنها، مضيفًا: "أنا مكلف من الدولة بتحصيلها، ولم أحصل أكثر من 10% من المصروفات الدراسية خلال السنوات الماضية".

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تراجع العملة التركية إلى مستوى قياسي

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد، مع ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط على العملة التركية بسبب قرار البنك المركزي التركي غير المتوقع خفض الفائدة في الشهر الماضي.

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طارق شوقي: الوزارة بصدد إصدار قرار بمنع دخول الأهالي إلى المدارس

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظاهرة دخول أولياء الأمور إلى المدارس حجز أماكن لأبنائهم في الصف الأول، قائلًا: "لم أر مشهدا مماثلا في حياتي سواء في مصر أو خارجها".

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عضو بـ"منظمة التحرير": تصريحات بينيت تعكس العقلية الإسرائيلية الاستعمارية

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت -التي قال فيها إنه لا يُمكن إقامة دولة فلسطينية- بأنها تعكس العقلية الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية المتطرفة المبنية على مصادرة الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

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رئيس الوزراء يستعرض عناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع شركاء التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، بحضور عدد من شركاء التنمية بما في ذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

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وزير التعليم عن واقعة جلوس الطلاب على الأرض: حالة في مليون و300 ألف فصل

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صورة جلوس الطلاب على الأرض داخل فصل في مدرسة بالخانكة، قائلا إنه حدث مشهد قريب منه العام الماضي وانتهت التحقيقات إلى أن وراء المشهد مدرس إخواني.

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باللغة الأفغانية.. شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان حق الفتيات في التعليم

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وعدم المساس بكرامتهن وكافة حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

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