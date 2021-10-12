شاهد.. احتفالات نهاية انتخابات العراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

شهدت العاصمة العراقية احتفالات وإطلاق ألعاب نارية في سماء بغداد، ابتهاجا بانتهاء الانتخابات التشريعية وبالنتائج الأولية التي التي أظهرت مفاجآت عدة.



وتسابقت وكالات الأنباء في التقاط الصور التي تظهر الفرحة على وجوه العراقيين الذين يأملون في مستقبل أفضل ينسيهم آلام الماضي، ويفتح لهم الأبواب على غد مشرق.

وشهدت ساحة التحرير على وجه الخصوص احتفالات بحضور جماهيري واسع بعد إغلاق مراكز الانتخابات وانتهاء مدة الاقتراع بنجاح، وظهور النتائج الأولية، فقد جرت احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع وتطلق أبواقها للاحتفال بهذا الانجاز.