كيم جونغ-أون: أمريكا دولة معادية وسلاحنا لا يستهدف كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

اتّهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الولايات المتحدة بأنّها "السبب الجذري" للتوتّرات في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس الاثنين.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: إنّ الولايات المتّحدة هي "السبب الجذري" لعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشدّداً على أنّه ليس هناك أيّ سبب "للاعتقاد بأنّها ليست عدائية" تجاه بلاده، وذلك على الرّغم من الدعوات المتكرّرة للحوار التي توجّهها واشنطن إلى بيونغ يانغ، متهما واشنطن بإثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

صرح كيم بذلك أمس الاثنين في خطاب ألقاه في معرض لتطوير الدفاع بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم "الولايات المتحدة تشير مرارا وتكرارا إلى أنها ليست معادية لبلدنا، ولكن لم يكن هناك أساس سلوكي للاعتقاد بأنها ليست معادية لبلدنا".

وأضاف قائلا: "تعزيز قدراتنا الدفاعية لا يستهدف كوريا الجنوبية بتاتا، ولا بد ألا يتكرر تاريخ استخدام السلاح بين أفراد الأمة الكورية ضد بعضهم بعضاً مرة أخرى ".

وأكد قائلا "من أجل أبنائنا، علينا أن نبقى أقوياء، لا بد أن نكون أقوياء أولا".