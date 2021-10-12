شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 1347 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 334 ألفا و163 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 11 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى .2594

ومنذ بدء حملة التطعيمات في البلاد في 26 شباط/فبراير، تلقى 40 مليون شخص أو 9ر77% من السكان الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد .19

واستقر عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا عند 6ر30 مليون شخص أو 6ر59% من السكان.