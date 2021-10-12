شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي»: نحتاج لإجراء يكبح تزايد أعداد الدول الضعيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى إجراء منسق لكبح التزايد في أعداد الدول الضعيفة والبدء في عكس هذا المسار.

وقالت جورجيفا أمام لجنة خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين إن جائحة كوفيد-19 فاقمت المشكلات في الدول التي كانت بالفعل أكثر عرضة لمشكلات مثل الفقر المدقع والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات الحرب.

وقالت "يجب أن نتحلى بالتواضع لنقر بأن عالم الدول الضعيفة يتسع، وإذا لم نلتزم بحشد كل قوانا سويا، فلن نوقف هذا المسار أو نعكسه".