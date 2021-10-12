شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس.. العثور على طفل في منطقة غابات بعد فقدانه لأيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت السلطات في تكساس على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد أن فقد لمدة أربعة أيام في منطقة غابات بالقرب من منزله يوم الاثنين، ووصف والدة الطفل عودة ابنها الآمنة بـ "المعجزة".

ووفقا للسلطات، اختفى الطفل "كريستوفر" بعد ظهر الأربعاء من فناء منزله بالقرب من بلانترسفيل، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) شمال غرب هيوستن. حينما كان يتجول أثناء اللعب في فناء منزل عائلته، وتم العثور عليه في مكان ليس بعيدًا عن المكان الذي كانت تبحث فيه السلطات، وكان يعاني من الجفاف لحظة العثور عليه.