شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا اليومية في مصر وانخفاض الوفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الاثنين عن تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة مع 837 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.



وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 313 ألفا و259 مصابا والوفيات إلى 17 ألفا و726.

وأعلنت الوزارة عن تعافي 788 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 264345 شخصا.