اخبار العالم

شاهد.. احتفالات نهاية انتخابات العراق

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. احتفالات نهاية انتخابات العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت العاصمة العراقية احتفالات وإطلاق ألعاب نارية في سماء بغداد، ابتهاجا بانتهاء الانتخابات التشريعية وبالنتائج الأولية التي التي أظهرت مفاجآت عدة.

 

وتسابقت وكالات الأنباء في التقاط الصور التي تظهر الفرحة على وجوه العراقيين الذين يأملون في مستقبل أفضل ينسيهم آلام الماضي، ويفتح لهم الأبواب على غد مشرق.

 

وشهدت ساحة التحرير على وجه الخصوص احتفالات بحضور جماهيري واسع بعد إغلاق مراكز الانتخابات وانتهاء مدة الاقتراع بنجاح، وظهور النتائج الأولية، فقد جرت احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع وتطلق أبواقها للاحتفال بهذا الانجاز.

24b2624e16.jpg

 

579ba3dad8.jpg

 

bba7c5f8cd.jpg

 

c1cb128f91.jpg

 

2c34363cbb.jpg

 

338e295254.jpg

 

f223b66063.jpg

 

bfc9e8ba2b.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا