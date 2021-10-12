شاهد.. مقتل شخصين في سقوط طائرة صغيرة قرب سان دييغو الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن شخصين قتلا ونُقل آخران للمستشفى جراء سقوط طائرة صغيرة بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سان دييغو الأمريكية، مما أدى كذلك إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار بثالث.



وأفاد تلفزيون تابع لشبكة (إن.بي.سي) بأن منزلين على الأقل دُمرا بسبب حريق نجم عن السقوط.

وقالت قناة (سي.بي.إس47) إن ما لا يقل عن شخصين نقلا إلى المستشفى.

وأعلنت مدرسة سانتانا الثانوية، التي لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع السقوط، على تويتر أن جميع طلابها "آمنون".

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، وأضافت أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.