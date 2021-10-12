شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى حياة كريمة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت مبادرة حياة كريمة، على تخفيف العبء عن المرأة الريفية، وذلك بتخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة في قرى حياة كريمة، حيث يتم الكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات، لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال في هذا السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة في جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبي والحركي للأطفال.

ومن المقرر أنه سيجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة في كل القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، ويذكر أن هذه الخطوة ستساهم في حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة في كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إن خدمات ذوي الإعاقة تكاد تكون منعدمة وخدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تتم في الغالب مع كبار السن ومع الأطفال بنسب أقل، وتتركز في الغالب بالمدن خاصة في عواصم المحافظات.