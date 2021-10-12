رئيس جامعة جنوب الوادى يحيل واقعة "الطلاب الراقصين" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حقيقة ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر رقص بعض الطلاب على أغنية للفنان محمد رمضان داخل الحرم الجامعي.

أوضح الدكتور يوسف غرباوي أن الفيديو لم يظهر أحد من أعضاء هيئة التدريس أو أي مسؤول من الكليتين المذكورتين في المنشورات المتداولة، مؤكدًا أن هذا الفيديو لا علاقة له بحفلات استقبال الطلاب الجدد، والتي خلت من هذه المظاهر تمامًا، واقتصرت على تعريف الطلاب بالأقسام العلمية واصطحابهم في جولة تفقدية لمكونات الجامعة.

وأكد "غرباوي" أن الفيديو المتداول يظهر بعض الطلاب في تصرف فردي جرى دون تصريح، وأعقبه التشديد على عمداء الكليات بمنع حدوث أو تكرار التصرف داخل الحرم الجامعى، مشيرًا إلى أنه قرر فتح تحقيق عاجل بمعرفة عميد كلية الحقوق لاستجلاء الأمر، وبيان المتسبب في دخول "D.J" إلى داخل حرم الكلية، وكذا من سمح بهذا التجمهر والأفعال التي تتنافى مع الأعراف والأخلاق الجامعية.​