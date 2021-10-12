الزراعة تكشف تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص.

وأوضحت السيد خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر، أن الأسبوع يتضمن 5 محاور تدور حولها جلسات المؤتمر، مشيرًا إلى أن أن هناك ما يقرب من 50 منظمة مشاركة و300 متحدث دولي و9 ورش عمل وأحداث جانبيه، بالإضافة إلى 8 جلسات رفيعة المستوى بوفود رسمية ووزراء وعدد من المسابقات التي تنظمها الوزارة.

وأوضحت أن هناك مشاركات من المزارعين والطلاب وكذلك طلاب جامعيين ورسائل ماجستير وأخرى لكيفية حل أزمات المياه وهناك جوائز قدرها 200 ألف جنيه جوائر، وتضم الجلسات التي يشهدها أسبوع القاهرة للمياه، جلسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة المياه اجتماع للعام الثالث على التوالي بوزارات المياه والزراعة بالدول العربية.

وأشارت إلى أن هناك 23 وزيرا للزراعة والمياه أكدوا الحضور للأسبوع، مشيرة إلى أن هناك وجود طاغي للدول الإفريقية وعلى رأسها جنوب السودان والنيجر والسنغال، وكذلك الدول العربية وعلى رأسها العراق والأردن والسعودية.