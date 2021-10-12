شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح بلد المنشأ على عبوات العسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمارس سلوفينيا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمزيد من المعلومات المتعلقة بتحديد بلد المنشأ على ملصقات عبوات عسل النحل.

وقال وزير الزراعة السلوفيني جوزي بودجورسك في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بعد اجتماع مع زملائه في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي أن يكون المستهلكون قادرين بوضوح على رؤية أي بلد يأتي منه أنواع مختلفة من خلطات العسل.

وتملي القواعد في الوقت الحالي أنه إذا تم خلط عسل من الاتحاد الأوروبي مع عسل مستورد من الصين ، فيجب الإشارة إلى هذا بشكل عام على العبوة كمزيج من العسل من الاتحاد الأوروبي ومن خارج التكتل.

وأوضح بودجورسك أن هذا التحديث سيعزز أيضا القدرة التنافسية لمربي النحل بالاتحاد الأوروبي في السوق الدولية.