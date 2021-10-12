شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تستخدم «اللعاب» للتنبؤ بخطورة كورونا على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدرس الباحثون ما إذا كانت بعض المؤشرات الحيوية في اللعاب قد تساعد في توقع شدة COVID-19 عند الأطفال، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. في حين أن معظم الأطفال المصابين بـ COVID-19 يعانون عادة من مرض خفيف، ولكن قد يواجه بعضهم مضاعفات خطيرة مثل التهاب القلب أو فشل الجهاز التنفسي.

وجمع فريق العلماء من كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة واين ستيت عينات من اللعاب من 400 مريض بكوفيد -19 تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وتحت طلب رعاية الطوارئ في مستشفيين للأطفال، حسبما كتبت مجموعة طب الأطفال في بيان نُشر يوم الخميس. وسيتم تقديم النتائج في المؤتمر والمعرض الوطني الافتراضي للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال 2021.

وقال الدكتور أوشا سيثورامان، مؤلف الدراسة وأستاذ طب الأطفال في جامعة ميشيغان المركزية، في البيان: "إن استخدام اللعاب للتنبؤ بخطورة العدوى غير جراحي وغير مؤلم". "إذا ثبتت فاعلية اللعاب ، فقد يغير اللعاب قواعد اللعبة لدى الأطفال الذين يكون الحصول على الدم لديهم صعبًا ومزعجًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد التعرف المبكر على خطورة COVID-19 الأطباء على تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب والذي قد يساعد في تحسين النتائج".