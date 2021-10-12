سقوط أمطار خفيفة على كفرالشيخ.. وانتظام حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تعرضت أماكن متفرقة في محافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ومنها مدينة كفرالشيخ وبعض المناطق الساحلية، إلى سقوط أمطار خفيفة، دون تأثير على حركة السير.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفرالشيخ، في تصريحات لمصراوي، إن المحافظة تشهد انتظامًا في حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط ونهر النيل، وبحيرة البرلس، مع هدوء، واستقرار الحالة الجوية على مستوى مدن، ومراكز المحافظة.

وقال المصدر إنه وفق المتابعة مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لم يجرى رصد أي تداعيات خاصة بسقوط الأمطار الخفيفة، في المناطق التي سقطت فيها مثل مدينة كفر الشيخ، وبعض المناطق الساحلية في نطاق المحافظة.