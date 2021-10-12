محمد الفلاح - داخلية اليمن: الأجهزة الأمنية لن تتهاون تجاه الأعمال الإجرامية

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أكد وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون" تجاه الأعمال الإجرامية بعد استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري الأحد.



وشدد حيدان في بيان على ضرورة مضاعفة الجهود لضبط العابثين بالأمن وإقلاق السكينة العامة، محذراً من أن الأمن لن يتهاون تجاه كل من يقف وراء أو يروج لهذه الأعمال.

كما عبّر عن إدانته واستنكاره لما وصفه بالعمل "الإرهابي الجبان" الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن.

قتلى وجرحى

يذكر أن 6 أشخاص قتلوا الأحد بانفجار سيارة ملغومة استهدفت موكباً يقل مسؤولين في عدن، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.

كما قال مصدر أمني يمني لوكالة فرانس برس إن سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري، وكلاهما من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

كذلك أفاد المصدر عن مقتل 5 من مرافقي الشخصيات، وإصابة 11 شخصاً بينهم 3 مدنيين، وتوفي مصاب في وقت لاحق متأثراً بجراحه، ما رفع الحصيلة إلى 6 قتلى.