شكرا لقرائتكم خبر عن «كيم» يتهم واشنطن بإثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست معادية لبيونغ يانغ، متهمًا واشنطن بإثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء.

وصرح كيم بذلك أمس الاثنين فى خطاب ألقاه فى معرض تطوير الدفاع بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم: "كانت الولايات المتحدة تشير بشكل متكرر إلى أنها ليست معادية لبلدنا ، لكن لا توجد أسباب سلوكية للاعتقاد بأنها ليست كذلك".