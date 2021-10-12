شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: قبضنا على نائب زعيم «داعش» السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، أمس الإثنين، إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم مسؤول المالية نائب زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي ومسؤول المالية بالتنظيم.

وقال رئيس الوزراء: «في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم».

ولم يقدم الكاظمي تفاصيل.

وقُتل البغدادي في غارة لقوات خاصة أمريكية بشمال غرب سوريا في عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقتها عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقع زعماء التنظيم ومن بينهم جاسم.