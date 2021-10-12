شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر عن فوز كتلته بالانتخابات البرلمانية: انتصار لـ«الإصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعدما أشارت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري، إلى أن مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وزاد من عدد مقاعد كتلته في البرلمان، وصف الزعيم الشيعي فوز كتلته بأنه انتصار الإصلاح على الفساد.

وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة إضافة إلى العاصمة بغداد تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فقد فاز الصدر بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، فيما حل تحالف عزم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بحصوله على 43 مقعدا.

وقال الصدر في خطاب متلفز: «إن هذا اليوم هو يوم العزيمة وليكن الاحتفال بالكتلة الأكبر، ولا مكان للفساد والفاسدين».

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية، فيما حل تحالف عزم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بحصوله على 41 مقعدا.

وقال متحدث باسم مكتب الصدر: إن عدد المقاعد التي فاز بها تيار الصدر 73، ونشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه.

وذكر مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق أن الصدر جاء في المركز الأول لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.

وبحسب النتائج الأولية، فقد حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا، في حين حصد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 14 مقعدا.