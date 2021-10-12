شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان: أمريكا ستقدم مساعدات لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت طالبان أمس الإثنين أن وفدا أمريكيا قال إن واشنطن سوف تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وسوف تساعد أيضا في تسهيل وصول المساعدات من جهات أخرى.

وكان أول اجتماع مباشر بين ممثلين لطالبان والولايات المتحدة منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قد عقد في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الأسبوع. وقال بيان صادر عن وزارة خارجية طالبان إن الحكومة الجديدة في كابول سوف تتعاون مع الوكالات الخيرية «لتوصيل المساعدات الإنسانية بشفافية لمن يستحقها».

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن المناقشات بين طالبان والمسؤولين الأمريكيين كانت «صريحة ومهنية»، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه. وقالت طالبان إنها تأمل في أن تتمكن واشنطن وكابول من العمل سويا للوصول بالعلاقات الدبلوماسية إلى «حالة أفضل» وأن المساعدة لا ينبغي ربطها بالسياسة.