شكرا لقرائتكم خبر عن هون سين يدق المسمار الأخير في نعش ديمقراطية كمبوديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «آسيا تايمز» إن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يدق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية في بلاده.

وبحسب تقرير للموقع، لقد مر ما يقرب من 71 شهرًا منذ آخر مرة وطأت فيها أقدام سام رينسي زعيم المعارضة الكمبودية المنفي أرض بلاده.

وتابع: ظل معظم أعضاء البرلمان من حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض المحظور في الخارج لأسباب أمنية منذ حله القسري في نوفمبر 2017. ولا يزال كيم سوخا، رئيس الحزب، محتجزا بتهم ملفقة بالخيانة منذ اعتقاله قبل شهرين.

وأضاف: فشل السياسيون المنفيون في محاولات عديدة للعودة إلى كمبوديا. معظمهم الآن لديهم قائمة طويلة من الإدانات الجنائية المشكوك فيها، وتمت محاكمتهم غيابياً. كما تم تأجيل محاكمة كيم سوخا بشكل متكرر.

وأردف: تعرض نشطاء الحزب على مستوى القاعدة للمضايقة والاعتقال بشكل منهجي.

وبحسب التقرير، يقول رئيس الوزراء هون سين، الذي يتولى السلطة منذ عام 1985، إنه لن يبرم أي صفقات للسماح للحزب الذي وصفه بـ «الخائن» بالعودة إلى السياسة.

وأضاف: على الرغم من كل هذا، يقول كبار الشخصيات في حزب الإنقاذ الوطني إنهم لن يستسلموا.

ونقل عن سام رينسي، رئيس الحزب بالإنابة، قوله: نحن لا نريد أن نساعد هون سين، وهو ليس قدرا أبديًا، في خداع العالم بواجهة ديمقراطية.

لكن المعلقين السياسيين الذين تحدثوا إلى «آسيا تايمز»، قالوا إنهم يعتقدون أن العديد من الكمبوديين قد أتوا لقبول عالم ما بعد حزب الإنقاذ الوطني أو على الأقل فإن حزب المعارضة المحظور لن يعود قبل الانتخابات العامة في عام 2023.

ونقل عن أو فيراك، رئيس مركز «أبحاث المستقل»، قوله: أعتقد أن هناك قبولًا من قبل كل طرف من نهاية الحزب. سيحدث تفكك بطيء له.

ولفت الموقع أن هناك 3 طرق فقط سيسمح من خلالها للحزب بالعودة إلى السياسة.

وأشار إلى أن أولها أن هون سين يريد أن يقدم لكيم سوخا عفوا ملكيًا مقابل إصلاح الحزب كحزب حكيم، تمامًا كما فعل رئيس الوزراء مع خصمه السياسي الرئيسي السابق، حزب الجبهة الوطنية المتحدة، ولذلك يمكن تفسير تأجيل محاكمته بتهمة الخيانة باستمرار.

وأضاف الموقع: هناك طريقة أخرى تتمثل في أن يعتقد حزب الشعب الكمبودي، الذي يتزعمه هون سن منذ فترة طويلة، والذي كان في السلطة منذ عام 1979، أن حزب الإنقاذ سيكون بعد إضعافه مفيدا في خلق وهم بوجود ديمقراطية.

وأوضح أن الطريقة الثالثة والأكثر احتمالًا لعودة الحزب هي التحالف الذي تم التباهي به مؤخرا بينه وبين كبار المسؤولين من حزب الشعب الكمبودي بمن فيهم المنافسون الرئيسيون المزعومون لهون سين داخل الحزب الحاكم.

وأشار الموقع إلى أن التوترات كانت تختمر الأسبوع الماضي داخل الحزب الحاكم، حيث عارض العديد من كبار الشخصيات في حزب الشعب الكمبودي رغبة هون سين في تسليم السلطة في يوم من الأيام إلى ابنه الأكبر، القائد العسكري الفعلي هون مانيه. وأضاف: قالت المصادر إن انتخابات القيادة الداخلية الحزبية قد تبدأ قبل الانتخابات العامة لعام 2023، على الرغم من أنه من المحتمل أيضًا أن يؤخر حزب الشعب الكمبودي الصراع إلى ما بعد الاقتراع، وبدلاً من ذلك يركز كل طاقته على إنعاش الاقتصاد.

وتابع: على هذا النحو، قد يعتقد حزب الإنقاذ الوطني أنه من المنطقي الانتظار ولعب لعبة أطول. في الواقع، ليس من الواضح بأي حال من الأحوال أن المشاكل الداخلية لحزب الشعب الكمبودي ستحل سلميا، ولا أن الحكومة ستحافظ على الاستقرار خلال العامين المقبلين الصعبين.