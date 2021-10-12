شكرا لقرائتكم خبر عن «الباغوز» يتحول إلى أهم جيب للصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية إن الموقع الأخير لتنظيم «داعش» في سوريا هو أكثر الجيوب المتنازع عليها في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير للصحيفة، تشبه الزاوية الأكثر إثارة للجدل في الشرق الأوسط، والتي يمكن رؤيتها من قمة جبل الباغوز، الواحة.

وأضاف: إنها بقعة خضراء على أفق صحراوي يمتد من ضفاف نهر الفرات إلى منطقة مترامية الأطراف من المنازل الجديدة التي تضم جيرانا جددا.

ومضى يقول: هذا النهر الذي أدام العراق وشرق سوريا عبر العصور ينبض بالحياة ليلاً، وكذلك مدينة البوكمال، حيث أخذ المهربون وأعضاء الميليشيات والجماعات التي تعمل بالوكالة والمرتزقة وجيوش الدول الثلاث حصصا بارزة منذ هزيمة التنظيم قبل 3 سنوات.

وأردف: تركت الاضطرابات المتداخلة الكثير من محافظة دير الزور مدمرة. لا يزال العديد من السكان في عداد المفقودين أو النازحين، ولا تزال الحرب ضد الجماعة الإرهابية محتدمة.

وتابع: على الطرق السريعة الرئيسية، تفسح الجرارات والناقلات الطريق لقوافل من شاحنات القتال الأمريكية والروسية. كما تحلق المروحيات الهجومية الفرنسية والأمريكية في السماء، ولا تزال قوات التحالف الخاصة تحتفظ بقواعدها.

تنافس اللاعبين

وأشار إلى أنه في البوكمال مزيج اللاعبين والتنافس على النفوذ أكثر قوة، حيث توجد الميليشيات الشيعية من العراق وإيران ولبنان، ومن بينها حزب الله، وكذلك المرتزقة الروس ورجال القبائل السنية والجيش السوري، بينما القوات الكردية تراقب من عبر النهر.

واستطرد: أصبحت هذه المدينة الحدودية الجيب الأكثر إستراتيجية في المنطقة. من يؤمن العبور هنا يكون له رأي هام في الأحداث على جانبي نهر الفرات.

ونقل عن ضابط كردي على التلال فوق الباغوز، قوله: لهذا السبب نحن هنا، نشاهد المشهد. كل تلك الأرض التي أمامنا ستقاتل لسنوات قادمة.

وتابع التقرير: في أواخر أغسطس، أستيقظ الأكراد ليلا بسبب دوي الانفجارات في المسافة المتوسطة.

ونقل عن ضابط آخر: كنا نسمع صوت الطائرات، لكنها لم تكن هناك لوقت طويل. علمنا لاحقًا أنهم كانوا إسرائيليين. ضرباتهم مختلفة عن الضربات الأمريكية.

ومضى التقرير يقول: على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصابت الضربات الجوية بانتظام البوكمال ومداخلها، وكذلك بلدة القائم الواقعة على الحدود العراقية. وكانت الأهداف مواقع مرتبطة بميليشيات مدعومة من إيران تستخدم المدينة لنقل الأسلحة والأموال من العراق إلى سوريا. أصبحت البوكمال الطريق الرئيسي لمشروع إيراني عمره 3 عقود يهدف إلى تأمين قوس نفوذ من العراق عبر سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط.

ونوه إلى أن إنشاء مثل هذا الوصول، الذي من شأنه أيضًا أن يرسخ جسرًا في سوريا لحزب الله، كان هدفًا إستراتيجيا للجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية أمريكية في بغداد في أوائل عام 2020.

ولفت إلى أن خطط إيران لإنشاء الممر ظهرت لأول مرة من قبل الصحيفة في أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين تكثفت الجهود في السنوات الخمس منذ ذلك الحين، خاصة بعد مقتل سليماني.

ضربات جوية

ونقل عن الضابط الكردي: الضربات الجوية منتظمة إلى حد ما. إنها قصيرة للغاية وعادة ما تكون ضارة للغاية. أيا كان من يعرف ما يريدون ضربه.

وأضاف التقرير: أصيب 5 أشخاص في هجوم يشتبه أنه بطائرة بدون طيار إسرائيلية على المدينة في 8 أكتوبر. وأسفر هجوم أكثر أهمية في 21 سبتمبر عن مقتل 5. وفي يناير، قُتل العشرات في أكبر الهجمات حتى الآن.

ونقل عن الجندي الكردي وهو يحدق بمنظار باتجاه موقع عسكري سوري، قوله: إنهم لا يزعجوننا أبدا. لست متأكدا من أن ذلك يزعج الإيرانيين أيضا. ولا تزال البوكمال مشغولة للغاية. هناك الكثير من عمليات التهريب عبر القائم، وبعضها يعبر النهر في قوارب.

وأضاف التقرير: يقول سكان البوكمال إن البلدة تغيرت بشكل كبير منذ التخلص من تنظيم داعش.

ونقل عن العامل خالد سهيل، قوله: لدى الإيرانيين الكثير من الأموال لإنفاقها وقد أثروا في القبائل. لكنهم ليسوا الأسوأ. إن قوات الحشد الشعبي، التي نشأت في 2014 لمحاربة داعش، هي التي تخيف الجميع. إنهم طائفيون للغاية.

وتابع التقرير: أكد 3 من سكان البوكمال الآخرين اعتقاد المسؤولين الأوروبيين بأن الضابط الإيراني، الذي يستخدم الاسم الحركي الحاج أسكر، هو شخصية مهمة.

ونوه إلى أن الميليشيا التي يقودها اللواء 47 من كتائب حزب الله، الوكيل العراقي الموالي لإيران، تسيطر على معظم المدينة، لكنها أبعدت السكان وزعماء القبائل.

وأضاف: ينحدر معظم المجندين المحليين في اللواء 47 من قبيلتي المشهد والجغيفي.

ثمن بخس

ونقل عن أحد سكان البوكمال: إنهم من باعوا البلدة لإيران. وقد فعلوا ذلك بثمن بخس. إنهم يساعدون في التهريب. هذا لن ينتهي بشكل جيد.

ونقل التقرير عن ساكن آخر، قوله: إنهم يشقون طريقهم إلى المنطقة. ما يحدث هناك يتغير ليس فقط المنطقة ولكن المدينة نفسها. هناك مدارس تتعلم التاريخ الفارسي، والزعماء الدينيون الشيعة الذين لهم تأثير على المجتمعات. إنهم أقوى من جيش بشار، الذي يقف مكتوف الأيدي بينما تضع إيران وأصدقاؤها خططهم الخاصة.

وأضاف: عبر نهر الفرات في الباغوز، حيث اتخذ داعش آخر معركته في أوائل عام 2019، يقوم ضباط أكراد من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بدوريات في البنوك، وهم يتطلعون إلى الجنود السوريين على النصف الآخر من الجسر المنهار الذي كان يربط بين البلدات.

ونقل عن الضابطة الكردية جين عفرين، قولها: أسقطت داعش الجسر لمنع الآخرين من مهاجمتهم، ثم حاولوا بناء جسر خاص بهم. نحن نرى النظام كل يوم لا يمكنه فعل أي شيء.

وتابعت عفرين: الكل قاتل على هذه الأرض. مات ما لا يقل عن 5000 شخص من داعش في الباغوز. كثيرا ما أتساءل لماذا هنا. كيف أصبح هذا الجزء من الشرق الأوسط مهمًا جدًا في التاريخ؟ وكيف سيبدو بعد عامين؟

ونقل عن رجل من القوات الشيعية والجيش السوري قوله أواخر عام 2018: لقد هاجمونا عبر الجسر. شعرنا بالرعب منهم ثم جاء داعش. هذه الأرض ملعونة.

وأضاف أحد الضباط الأكراد: يعتقدون أنها أرضهم، وآخرون لهم رأي في ذلك بمن فيهم نحن. لا أرى نهاية للقتال.