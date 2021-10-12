شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجيـة الفلسطينية: مواقف رئيس حكومة إسرائيل إرهاب دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مواقف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب دولة منظم. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأدانت الخارجية في بيان، أمس الإثنين، التصريحات والمواقف الاستعمارية التي أدلى بها بينيت والتي افتخر بها من جديد بعقليته الظلامية الاستعمارية ودعواته الاحتلالية لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتي تندرج في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تُعتبر امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري العنصري.

وتابعت: «بالأمس توهم بينيت بقدرته على إخفاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مختبئا تحت شعار «الإرهاب» لتضليل الرأي العام العالمي وتسويق مشروعه الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإعلان بينيت بخصوص الجولان وعملياته الاستيطانية التهويدية المتواصلة على مدار الساعة على أرض دولة فلسطين هي الإرهاب بعينه وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو اعتراف لا يقبل التأويل على إرهاب الدولة المنظم الذي يقوده بينيت وأتباعه من اليمين المتطرف والمستوطنين ومنظماتهم وميليشياته الإرهابية المسلحة، والتي تحدثت عديد التقارير الإسرائيلية عن ممارساتها الإرهابية».

وحذرت الوزارة من مخاطر عقلية بينيت ومواقفه الاستعمارية على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة.