رئيس القومى لحقوق الإنسان يلتزم بتقديم إقرار ذمة مالية لمجلس النواب

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الماضي، الموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وذلك بعد تسميتهم من جانب اللجنة العامة للمجلس وفق أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وفي ضوء ما أقرة قانون المجلس فأن رئيسة المجلس الجديد ونائبا مُلزمين بتقديم ذمة مالية إلي مجلس النواب، حيث أقرت ( المادة الثانية مكررا " ج " ) بأن يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس.

وأشارت المادة القانونية ذاتها أنه إذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكـتـاب يـعـرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجـهـة المقـدمـة للهدية ، وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.