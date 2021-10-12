أمطار خفيفة في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لأمطار خفيفة بعد منتصف الليل، في بعض المناطق داخل المدينة، وبشكل متقطع على الضواحي القريبة من المجرى الملاحي للقناة ومنطقة الكورنيش وطريق بورتوفيق يصاحبها نشاط للرياح.

كما تعرضت المدن الواقعة على أطراف السويس والطرق الإقليمية شرق السويس لأمطار خفيفة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ تسير بشكل منتظم، ولم تتأثر حركة الملاحة بموجة الطقس إذ أن الأمطار التي سقطت على أجزاء من المدينة لم تصل للحد الذي يحجب الرؤية الأفقية عند مناطق الغاطس وانتظار السفن أو على الأرصفة.

وتابع المصدر أن سرعة الرياح تراوحت بين 15 إلى 18 عقدة بحرية، اليوم الثلاثاء مع استقرار وضع الأمواج دون مستوى المتر ونصف.

وفي السياق وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد بالأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي ووضع سيارات الكسح تحت الطلب لسحب أية تجمعات لمياه الأمطار من الضواحي السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة فور تجمعها.

كما وجه بإعادة تسليك شناشن الأمطار والتي جرى تنفيذها قبل عام على الطرق الرئيسية داخل المدينة للحد من تجمعات المياه.